Генерал Попов обжаловал ограничение срока ознакомления с делом

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обжаловал ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

«Я и мой доверитель ознакомились с 30 томами из 37 томов, поэтому настаиваем, что сейчас окончание предварительного следствия преждевременно», — сказал юрист.

Буйновский добавил, что Попов в своей жалобе попросил суд допросить других высокопоставленных офицеров до ознакомления с делом.

20 августа 235-й гарнизонный военный суд частично удовлетворил требование следователя ограничить Попову сроки ознакомления с делом. Генерал-майор и его адвокат должны были посмотреть материалы до 3 сентября.

Попова арестовали в середине мая по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Следствие утверждает, что он причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей в 2023 году. Эти материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений.

Ранее генерал Попов допустил свое возвращение на СВО.