Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в очень тяжелой ситуации на восточном фронте Украины. Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Ситуация только усугубляется, потому что Россия захватывает укрепрайоны и продвигается вперед. Силы обороны Украины вынуждены снимать войска с других участков фронта», — сказал он.

Романенко также добавил, что ситуацию осложняет отсутствие кадровых резервов.

До этого военный обозреватель Дэвид Экс в материале для Forbes заявил, что тяжелые боевые действия на Красноармейском (украинское название — Покровском) направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже информагентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что оборона ВСУ под Красноармейском была прорвана. Большинство населенных пунктов на Красноармейском направлении не были готовы к обороне.

Ранее в ФРГ заявили, что ВСУ проводят масштабный увод войск от Красноармейска.