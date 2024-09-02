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ЦАХАЛ заявил о 30 снарядах, выпущенных с территории Ливана по Израилю

ЦАХАЛ: было обнаружено около 30 снарядов, выпущенных Ливаном

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила около тридцати снарядов, выпущенных с территории Ливана по одному из районов на севере Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей некоторое время назад в районе Западной Галилеи, было обнаружено около тридцати снарядов, выпущенных из Ливана», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что ЦАХАЛ нанес удар по группе вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС, находившихся на территории одной из школ в секторе Газа. В ЦАХАЛ отметили, что здание использовалось членами ХАМАС для планирования и осуществления атак на армию Израиля.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила об освобождении заложника, похищенного палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. Операция была проведена совместно с представителями Службы общей безопасности (ШАБАК) Израиля.

Ранее Армия Израиля нанесла удар по ХАМАС на территории бывшей школы в Газе.

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