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Делегация Киева рассказала министру ВС Франции о ситуации на поле боя

Делегация Украины рассказала министру ВС Франции Лекорню о ситуации на передовой

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Global Look Press

Украинская делегация рассказала министру Вооруженных сил Франции Себастьяну Лекорню о ситуации на передовой. Об этом заявил глава украинского военного ведомства Рустем Умеров на своей странице в соцсетях.

Он заявил, что о ситуации на поле боя доложил замначальника генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Горбатюк, а начальник Главного управления логистики генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов рассказал о критических потребностях ВСУ.

2 сентября российское посольство в Париже сообщило, что украинское посольство во Франции открыто вербует наемников в стране в ряды ВСУ. Отмечается, что на сайте украинской дипмиссии в Париже размещен призыв вступать в «Иностранный легион» ВСУ для дальнейшей отправки наемников в зону боевых действий на Украине. Кроме того, Киев занимается вербовкой французских наемников в том числе в социальных сетях, добавили в российском посольстве.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гибридная война против России, которую развязали США и их союзники по НАТО, может привести к прямому столкновению ядерных держав.

Ранее Зеленского назвали «коррумпированным диктатором».

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