Силы самообороны Японии проследили за кораблями Тихоокеанского флота РФ

Японские морские силы самообороны отследили два малых противолодочных корабля Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ к северу от Хоккайдо (самый северный остров Японии) . Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

По его информации, российские боевые корабли следовали из Тихого океана через пролив Лаперуза в Японское море. Их действия отслеживали ракетные катера и патрульный противолодочный самолет P-3C Морских сил самообороны Японии.

До этого в рамках дальнего похода отряд кораблей российского Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в Малаккский пролив между полуостровом Западная Малайзия и островом Суматра. Отряд российских военных кораблей начинает переход через Азиатско-Тихоокеанский регион и сейчас находится в Малаккском проливе, соединяющем Южно-Китайское море и Индийский океан. Он включает в себя ракетный крейсер (ГРКР) «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».

Ранее российские корабли ТОФ зашли в индийский порт Кочин.