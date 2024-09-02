Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы самообороны Японии проследили за кораблями Тихоокеанского флота РФ

Силы самообороны Японии проследили за прохождением кораблей ТОФ РФ

close
Алексей Насыров/РИА Новости

Японские морские силы самообороны отследили два малых противолодочных корабля Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ к северу от Хоккайдо (самый северный остров Японии) . Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

По его информации, российские боевые корабли следовали из Тихого океана через пролив Лаперуза в Японское море. Их действия отслеживали ракетные катера и патрульный противолодочный самолет P-3C Морских сил самообороны Японии.

До этого в рамках дальнего похода отряд кораблей российского Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в Малаккский пролив между полуостровом Западная Малайзия и островом Суматра. Отряд российских военных кораблей начинает переход через Азиатско-Тихоокеанский регион и сейчас находится в Малаккском проливе, соединяющем Южно-Китайское море и Индийский океан. Он включает в себя ракетный крейсер (ГРКР) «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».

Ранее российские корабли ТОФ зашли в индийский порт Кочин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами