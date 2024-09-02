Над Курской областью уничтожен украинский беспилотник

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что 2 сентября над территорией Курской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В ведомстве подчеркнули, что попытка атаки была пресечена приблизительно в 15:50 мск.

В заявлении подчеркнули, что украинский дрон самолетного типа был уничтожен дежурными средствами ПВО.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стал «более позитивно» относиться к перспективам получения разрешения от стран Запада на удары вглубь России поставляемым оружием.

Накануне телеканал CNN сообщал, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал США список целей на территории России, по которым Вооруженные силы Украины хотят бить дальнобойными ракетами. Умеров отметил, что Украина настаивает на отмене ограничений по использованию ATACMS.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

Ранее журналист увидел начало конца для Зеленского в решении атаковать Курскую область.