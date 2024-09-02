Российские войска начали охватывать Угледар с флангов, сообщил источник

Вооруженные силы (ВС) России начали охватывать Угледар с флангов. Подробности сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

По данным источника, при сохранении темпа наступления, взятие Угледара под контроль является лишь вопросом времени.

«К северу от Угледара успешное продвижение. Водяное за Российской армией и уже зачищено», — сообщил источник.

1 сентября сообщалось, что российские войска начали штурм Угледара.

Подчеркивается, что активные боевые действия в Угледаре возобновились впервые за последние два года, до этого там шли позиционные бои.

До этого сапер специализированного отряда разминирования МЧС из Севастополя с позывным «Сыч» рассказал, что украинские военнослужащие, отступая на Донбассе, минируют дома, квартиры и зоны отдыха, на этих минах часто подрываются обычные люди.

Ранее российский военкор сообщил об отступлении ВСУ из ключевых пунктов в зоне СВО.