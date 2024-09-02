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Стало известно, когда могут решить вопрос об аресте генерала Муминджанова

РИА Новости: вопрос об аресте генерала МО Муминджанова могут решить во вторник

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РИЦ «Красная звезда» Минобороны России/VK

Вопрос об аресте задержанного за взяточничество генерала Минобороны РФ, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова может быть решен 3 сентября в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопрос о его аресте может быть решен во вторник, его доставят в Москву», — говорится в сообщении.

Днем 2 сентября стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» на Валерия Муминджанова. По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

При расследовании обстоятельств случившегося СК также выяснил, что Муминджанову и его родственникам принадлежит недвижимость в Москве и Воронеже общей стоимостью свыше 120 млн рублей.

Ранее четыре человека были задержаны по делу о взятках при заключении контрактов с Минобороны.

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