В Воронеже задержали генерала Минобороны РФ Муминджанова

Заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, который является фигурантом дела о взяточничестве, задержали в Воронеже. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Задержание Муминджанова проходило в Воронеже», — сообщил источник.

Следствие установило, что, находясь в должности руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал-майор способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 млрд рублей, в том числе для военнослужащих в зоне проведения спецоперации СВО. За свою помощь Муминджанов получил взятку на сумму более 20 млн.

2 сентября в следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Муминджанова по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

СК также выяснил, что Муминджанову и его родственникам принадлежит недвижимость в Москве и Воронеже общей стоимостью свыше 120 млн рублей.

Ранее свидетели подтвердили причастность экс-мэра Нового Уренгоя к взяткам.