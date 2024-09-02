Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже задержали генерала Минобороны РФ Муминджанова

РИА Новости: генерала Минобороны РФ Муминджанова задержали в Воронеже

close
РИЦ «Красная звезда» Минобороны России/VK

Заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, который является фигурантом дела о взяточничестве, задержали в Воронеже. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Задержание Муминджанова проходило в Воронеже», — сообщил источник.

Следствие установило, что, находясь в должности руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал-майор способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 млрд рублей, в том числе для военнослужащих в зоне проведения спецоперации СВО. За свою помощь Муминджанов получил взятку на сумму более 20 млн.

2 сентября в следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Муминджанова по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

СК также выяснил, что Муминджанову и его родственникам принадлежит недвижимость в Москве и Воронеже общей стоимостью свыше 120 млн рублей.

Ранее свидетели подтвердили причастность экс-мэра Нового Уренгоя к взяткам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами