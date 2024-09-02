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Бойцы группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям ВСУ

Минобороны: бойцы группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР и нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Перечистовка, Великая Новоселовка. Кроме того, две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ.

В Минобороны сообщили, что российскими войсками были уничтожены до 110-ти военнослужащих, а также бронетранспортер М113.

Утром 2 сентября российские войска уничтожили высокоточными ударами три пусковые установки ракетной системы залпового огня HIMARS и более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины в Сумской области. Установки были поражены в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.

Позже российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в ДНР.

Ранее в ФРГ заявили о неспособности ВСУ сдержать российские удары в Донбассе.

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