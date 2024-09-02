На юге Украины произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели»

Подробности не приводятся.

В настоящее время в нескольких регионах Украины, в том числе Николаевской области, действует воздушная тревога.

Утром в этот же день назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной украинским Вооруженным силам части Херсонской области.

Позднее стало известно о повреждении производственного здания промышленного предприятия в Полтавской области Украины.

В Харьковской области повреждения получили объект инфраструктуры и частный дом. Также Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по военному заводу «Артем» в Киеве.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.