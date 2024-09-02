В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.

«В Днепровском районе Херсона раздаются взрывы», — написал он.

Воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявлялась.

2 сентября Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по военному заводу «Артем» в Киеве. Отмечалось, что степень разрушений из-за удара пока не известна. На предприятии производятся ракетные снаряды для Вооруженных сил Украины.

В этот же день глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Богодуховском районе региона.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве после взрывов возник пожар на предприятии.