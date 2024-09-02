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Гладков уточнил информацию по раненым после обстрела ВСУ Белгородской области

Гладков: три человека ранены в результате атаки ВСУ по Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка, получили ранения в результате утреннего обстрела города Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в детскую областную клиническую больницу самостоятельно обратилась 16-летняя девочка-подросток из поселка Дубовое Белгородского района. Врачи выявили у пациентки непроникающее ранение мягких тканей головы. После оказанной медицинской помощи ее отпустили домой на амбулаторное лечение.

За медицинской помощью в городскую больницу №2 Белгорода обратился мужчина. Его с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, заверил Гладков.

Чуть ранее губернатор сообщал, что мужчина получил ранения в результате атаки двух беспилотника ВСУ по городу Шебекино. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением мягких тканей спины доставили в областную клиническую больницу.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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Обстрелы Белгородской области
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