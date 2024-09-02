Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ бьют по Белгороду кассетными снарядами

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород кассетными боеприпасами. Эксперт отметил, что сбить такие снаряды без последствий крайне тяжело, поскольку после поражения средствами противовоздушной обороны (ПВО) кассетная их часть может рассыпаться, и все равно произойдет детонация.

Он также обратил внимание, что западные ракеты летели именно на жилые кварталы. Следовательно, противник действовал таким образом намеренно.

«И тут мы подходим к более сложному вопросу и более мрачному: а, собственно, зачем они это делают? Ясно, что никакой чисто военной или пропагандисткой задачи такими ударами по городу они не решают», — указал Шлепченко.

По его мнению, удары по мирному населению наносятся исключительно из-за того, что противнику нужно насилие.

Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ вечером 30 августа. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские военные атаковали город при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire.

В результате пострадали 46 человек, включая семерых детей. Еще пять жителей спасти не удалось.

Ранее в МИД РФ рассказали, из-за какого оружия ВСУ пострадало больше всего мирных жителей.