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Российские военные взяли под контроль Скучное в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Скучное в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Скучное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Селидово, Нелеповка, Гродовка, Заветное, Журавка и Мемрик ДНР.

Также в МО сообщили, что ВС РФ отразили девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 475-ти бойцов, три пикапа, боевая бронированная машина «Козак», 122-мм гаубица Д-30 и 152-мм гаубица «Мста-Б».

1 сентября ВC РФ приступили к штурму Угледара, откуда ранее перебросили часть бойцов ВСУ ради обороны Селидово, утверждает Mash. Бои под Угледаром возобновились впервые за два года. По мнению военных экспертов, взятие города важно для перерезания логистических путей ВСУ. Что происходит на этом участке фронта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ покинули позиции у больницы на юге Селидова.

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