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Раскрыта причина снижения атак ВСУ на ЛНР

Марочко: количество атак ВСУ снизилось вдвое, это свидетельствует об усталости

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Alex Babenko/AP

В августе количество атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Луганскую народную республику (ЛНР) снизилось вдвое, что может свидетельствовать об усталости Киева. Такое мнение выразил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Снижение контратакующих действий свидетельствует об усталости украинских войск», — заявил эксперт.

По его словам, за истекший месяц на рубежах ЛНР российские бойцы отразили 103 атаки противника. Эта цифра стала на 85 меньше, чем за июль, отметил Марочко.

Среди прочего эксперт отметил, что благодаря наступательным действиям российской армии был значительно улучшен ряд положений на фронте. Марочко напомнил, что за последний месяц Москвой были взяты под контроль два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области.

До этого Марочко рассказал, что российские военнослужащие, освободив населенный пункт Выемка в Донецкой народной республике, начали формировать «котел» для украинских войск, сосредоточенных на западе ЛНР.

Ранее украинских солдат предупредили о риске окружения в Красногоровке.

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