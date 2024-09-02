Губернатор Белгородской области сообщил о гибели мужчины при атаке ВСУ

Житель села Шагаровка в Белгородском районе погиб в результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написал чиновник.

В результате удара в жилом доме выбило крышу, посекло фасад. Повреждения также получила легковая машина.

Кроме того, в селе Репное повреждения зафиксированы у двух частных домов и двух автомобилей.

Чуть ранее Гладков сообщил, что все школы на Харьковской горе города Белгорода будут закрыты две недели из-за обстрелов со стороны ВСУ.

До этого губернатор сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. В Белгороде зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание машины. В поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.