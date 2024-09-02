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Мобилизованный боец ВСУ рассказал, как оказался в российском плену

Мобилизованный солдат ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Мобилизованный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Кащук рассказал, что сдался в российский плен без стрельбы и сопротивления в первом своем бою в районе Крынок Херсонской области, услышав русскую речь. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Кащука, через несколько дней после отправки в подразделение на передовой он попал к позиции ВСУ в Крынках. Бойцы в составе группы из четырех человек должны были изучить местность, чтобы стать проводниками для подходящих подкреплений.

Военнослужащий рассказал, что попал в плен 18 июля, в первый же день своего пребывания в Крынках.

«Просто пришли и все, сдались им. Без стрельбы. Они подошли… я в мультикаме, они в мультикаме, и также по-русски говорят...» – рассказал Кащук.

Солдат добавил, что его мобилизовали в 2022 году, изначально он попал в тыловую часть радиотехнических войск Украины. В мае 2022 года мужчину перевели в 35-ю бригаду морской пехоты, дислоцированную на Херсонском направлении. Перед мобилизацией Кащук уже четыре года работал в Чехии строителем, повестку он получил, когда вернулся на родину, чтобы проведать тяжелобольную мать.

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.

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