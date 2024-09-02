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Новосибирский авиазавод передал ВКС новую партию Су-34

Ростех: Новосибирский авиазавод имени Чкалова передал ВКС новую партию Су-34

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Минобороны РФ

Новосибирский авиазавод им. В. П. Чкалова передал Воздушно-космическим силам РФ (ВКС РФ) новую партию бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации «Ростех», в которую входит завод.

Размер партии не уточняется.

«Сегодня эти самолеты очень востребованы в войсках. Именно они применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые показали высокую эффективность в зоне СВО», — заявили в корпорации.

Целью бомбардировщика названо поражение наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Преимуществом Су-34 является возможность работы с ним при огневом противодействии противника в любое время суток и даже в сложных метеорологических условиях. Самолет оснащен как неуправляемыми, так и управляемыми авиационными средствами поражения и способен выполнять задачи воздушной разведки.

До этого в США заявили, что бомбардировщики Су-34 ВС России успешно подавляют сильную ПВО ВСУ.

Ранее сообщалось, что Су-34 идеально подходит для уничтожения сложных целей.

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