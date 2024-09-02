Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦАХАЛ с дрона ударил по палестинцам, бросавшим взрывчатку в военных в Дженине

Израильский дрон нанес удар по людям, бросавшим взрывчатку в военных в Дженине

close
Shutterstock

Беспилотник Израильской армии атаковал группу палестинцев, которые бросали взрывные устройства в сторону израильских солдат в Дженине. Об этом сообщает портал Yedioth Ahronoth.

Злоумышленники пытались помешать действиям военнослужащих 431-й бригады «Менаше», проводивших специальную операцию в этом районе. Другие детали атаки не уточняются.

В ночь на 28 августа израильская армия начала контртеррористическую операцию в районах Дженина и Тулькарма, а также в соседних лагерях палестинских беженцев на севере Западного берега.

По данным агентства WAFA, в результате действий израильских военных жертвами стали не менее 25 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее общество Красного Полумесяца обвинило ЦАХАЛ в блокировке врачей в Дженине.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами