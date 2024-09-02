ЦАХАЛ с дрона ударил по палестинцам, бросавшим взрывчатку в военных в Дженине

Беспилотник Израильской армии атаковал группу палестинцев, которые бросали взрывные устройства в сторону израильских солдат в Дженине. Об этом сообщает портал Yedioth Ahronoth.

Злоумышленники пытались помешать действиям военнослужащих 431-й бригады «Менаше», проводивших специальную операцию в этом районе. Другие детали атаки не уточняются.

В ночь на 28 августа израильская армия начала контртеррористическую операцию в районах Дженина и Тулькарма, а также в соседних лагерях палестинских беженцев на севере Западного берега.

По данным агентства WAFA, в результате действий израильских военных жертвами стали не менее 25 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее общество Красного Полумесяца обвинило ЦАХАЛ в блокировке врачей в Дженине.