Российские конструкторы начали разработку шасси для экспортного легкого бронеавтомобиля

В России началась разработка легкого шасси для бронемашины, предназначенной на экспорт. Об этом гендиректор компании «Ремдизель Александр Захаров сообщил в интервью ТАСС.

Он отметил, что несмотря на то, что компания загружена гособоронзаказом, «Ремдизель» сейчас разрабатывает документацию для шасси, которое будет собираться за границей из зарубежных компонентов. Захаров подчеркнул, что везти российские компоненты за пределы страны не имеет смысла. Поэтому конструкторы в России смотрят, что имеется на рынке из зарубежных агрегатов, и на основании этого проектируют новое шасси для сборки за границей.

До этого сообщалось, что многоцелевой роботизированный бронетранспортер-тягач МТ-ЛБ для подвоза боеприпасов и вывоза раненых будет передан в войска для апробации.

5 июля гендиректор «Ремдизеля» сказал, что бронеавтомобиль «Зубило», предназначенный для оказания различной помощи штурмовикам, может получить несколько модификаций.

Ранее в России начались испытания нового беспилотного бронеавтомобиля.