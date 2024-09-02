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СК требует продлить арест главного кадровика Минобороны Кузнецова

СК просит продлить арест главного кадровика МО Кузнецова по делу о взятке

Следственный комитет потребовал продлить арест начальнику главного управления кадров министерства обороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

«В суд поступило ходатайство СК о продлении срока содержания под стражей Кузнецова Ю. В», — сообщили в суде.

Там заявили, что судебное заседание по этому вопросу запланировано на 10:00 мск 4 сентября.

21 августа сообщалось, что адвокаты Левы Мартиросяна, одного из фигурантов по делу против главного кадровика Минобороны России, пожалов ались на невозможность попасть к нему в СИЗО.

В мае главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против Кузнецова. По данным ведомства, он в 2021 – 2023 годах, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.

Ранее в деле Кузнецова появились новые детали.

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