Украинский пленный рассказал, что ВCУ бросают мобилизованных из тыла на передовую

Командование находящихся в тылу элитных тыловых частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) избавляется от попавших к ним мобилизованных, отправляя их на передовую. Об этом РИА Новости сообщил взятый в плен украинский военнослужащий Александр Кащук.

Пленный рассказал, что служил в 14-й бригаде радиотехнических войск Украины, которая обслуживала работу радиолокационных станций под Одессой. Но затем его как мобилизованного перевели в подразделение, находившееся на передовой в Херсонской области.

По словам Кащука, в мае 2024 года поступил приказ отправить всех мобилизованных в пехоту и морскую пехоту. При этом военнослужащих-контрактников этот приказ не коснулся.

Кащук попал в 35-ю бригаду морской пехоты, стоявшую на Днепре, и после того, как его с товарищем сослуживцы бросили в одиночестве, был пленен российскими военными.

До этого депутат Верховной рады Федор Вениславский сообщил, что украинских правоохранителей, вышедших на пенсию, могут мобилизовать на общих основаниях.

Ранее сообщалось, что украинцы жгут военные машины в знак протеста против мобилизации.