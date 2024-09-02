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Украинский пленный рассказал, что ВCУ бросают мобилизованных из тыла на передовую

Украинский пленный Кащук: командование бросает мобилизованных из тыла на фронт

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Командование находящихся в тылу элитных тыловых частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) избавляется от попавших к ним мобилизованных, отправляя их на передовую. Об этом РИА Новости сообщил взятый в плен украинский военнослужащий Александр Кащук.

Пленный рассказал, что служил в 14-й бригаде радиотехнических войск Украины, которая обслуживала работу радиолокационных станций под Одессой. Но затем его как мобилизованного перевели в подразделение, находившееся на передовой в Херсонской области.

По словам Кащука, в мае 2024 года поступил приказ отправить всех мобилизованных в пехоту и морскую пехоту. При этом военнослужащих-контрактников этот приказ не коснулся.

Кащук попал в 35-ю бригаду морской пехоты, стоявшую на Днепре, и после того, как его с товарищем сослуживцы бросили в одиночестве, был пленен российскими военными.

До этого депутат Верховной рады Федор Вениславский сообщил, что украинских правоохранителей, вышедших на пенсию, могут мобилизовать на общих основаниях.

Ранее сообщалось, что украинцы жгут военные машины в знак протеста против мобилизации.

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