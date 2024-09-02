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ВС РФ уничтожили технику ВСУ и миномет под Курском

Алаудинов сообщил об уничтожении техники ВСУ и миномета на Курском направлении

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Телеграм-канал «Апти Алаудинов АХМАТ»

Российские войска уничтожили за день на Курском направлении военную технику противника. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Наши ребята в направлении Русское Поречное двигающуюся технику сегодня жгли», — сказал он на видео.

Алаудинов уточнил, что также удалось ликвидировать один квадроцикл и один миномет.

Он назвал спокойной обстановку на участке, который контролирует спецназ «Ахмат».

До этого Алаудинов рассказал, как командир спас 18 своих бойцов в Судже. Также Алаудинов заявил, что российские бойцы нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении.

Накануне в министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в 16 населенных пунктах Курской области.

Ранее в силовых структурах заявили о расправах ВСУ над жителями Курской области.

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