Российские войска уничтожили за день на Курском направлении военную технику противника. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Наши ребята в направлении Русское Поречное двигающуюся технику сегодня жгли», — сказал он на видео.

Алаудинов уточнил, что также удалось ликвидировать один квадроцикл и один миномет.

Он назвал спокойной обстановку на участке, который контролирует спецназ «Ахмат».

До этого Алаудинов рассказал, как командир спас 18 своих бойцов в Судже. Также Алаудинов заявил, что российские бойцы нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении.

Накануне в министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в 16 населенных пунктах Курской области.

Ранее в силовых структурах заявили о расправах ВСУ над жителями Курской области.