Российская Федерация указывает США на недопустимость участия американских наемников в атаках на территорию РФ. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Это делается на постоянной основе и по разным линиям, и на всех уровнях, по которым такого рода контакты ведутся», — сказал дипломат.

До этого сенатор Донецкой народной республики (ДНР) Александр Волошин заявил, что бойцы из американских частных военных компаний (ЧВК) станут «хорошим обменным фондом» для РФ после того, как попадут в российский плен.

Он также отметил, что публичное признание участия американских наемников в операциях в зоне специальной военной операции (СВО) указывает на то, что Вашингтон перестал стесняться и готов открыто признавать свою роль в конфликте.

Бойцы американской ЧВК Forward Observations Group (FOG) воюют в рядах ВСУ в Курской области. Об этом стало известно после того, как FOG опубликовал фото с наемниками в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке трое мужчин в бронежилетах и с автоматами стоят возле бронеавтомобиля HAMMV. Имеется пометка о геолокации в Курской области, а под постом написано: «The boys in Kursk» (парни в Курске. — Перевод, прим. ред.).

Ранее американский наемник рассказал о хаосе в рядах ВСУ.