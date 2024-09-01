Раскрыты подробности о руководившем обороной села в Курской области герое-комбате

Подчиненные командира батальона с позывным «Отмель», который руководил первыми отрядами, оборонявшими приграничные районы Курской области, рассказали о героизме и высоком профессионализме своего комбата. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал радист батальона с позывным «Чика», у «Отмели» никогда не было ни паники, ни каких-то решений, которые сделают плохо бойцам.

«Он никогда никого перед собой не гнал, он заходил всегда первый. И на это остальные бойцы обращали внимание, и за это было доверие. Никого не гнал туда, куда сам не мог бы зайти», — заявил военный.

Он отметил, что комбат вел их подразделение.

«Чика» также рассказал, что командир батальона давал обдуманные решения во время атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, в ходе одного из боев, «Отмель» залег с пулеметом, окопался и держал вход, чтобы обезопасить своих подчиненных.

В свою очередь, боец с позывным «Бах» сообщил, что командир батальона поднимал боевой дух всему подразделению и не терялся ни на минуту. По его словам, когда менялась обстановка, комбат сразу же принимал решение, моментально.

«Тут же только в Зеленый Шлях вошел противник, начался обстрел, он сразу же дал команду, заходим справа, за дом, мы пошли», — продолжил «Бах».

Он добавил, что бойцы подразделения так и сделали, и противник отошел.

До этого военный корреспондент Александр Коц сообщил, что в боях в Курской области героически погиб командир батальона 9-го мотострелкового полка с позывным «Отмель». Военнослужащий вместе со своими подчиненными оказался в окружении в селе Малая Локня, на протяжении нескольких дней они оборонялись, заняв позиции в женской колонии. 20 августа «Отмель» лично возглавил группу по зачистке, чтобы не дать украинским военным закрепиться в ИК.

Ранее на Западе заявили о первом этапе ответа России на операцию ВСУ в Курской области.