Во время обстрела из Ливана территории Израиля были ранены два человек

Двое жителей Израиля были ранены в результате обстрела с ливанской территории северных районов страны. Об этом сообщает Telegram-канал израильской армии.

Всего по Израилю было выпущено около трех десятков снарядов. Часть из них перехватили средства противоракетной обороны (ПРО). Но некоторое количество снарядов разорвалось на территории Израиля.

В районе приграничного населенного пункта Кфар-Юваль ранение средней тяжести получил резервист Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), состоявший в отряде территориальной самообороны. Пострадавшего госпитализировали.

Кроме того, был тяжело ранен местный житель. Его также доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по группе вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на территории бывшей школы в Газе.

29 августа Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел стран сообщества ввести санкции против двух израильских министров.

Ранее премьер Израиля потребовал усилить охрану своего сына.