Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во время обстрела из Ливана территории Израиля были ранены два человек

Двое граждан Израиля пострадали в результате обстрела северной части страны

close
Israel Defense Forces/Reuters

Двое жителей Израиля были ранены в результате обстрела с ливанской территории северных районов страны. Об этом сообщает Telegram-канал израильской армии.

Всего по Израилю было выпущено около трех десятков снарядов. Часть из них перехватили средства противоракетной обороны (ПРО). Но некоторое количество снарядов разорвалось на территории Израиля.

В районе приграничного населенного пункта Кфар-Юваль ранение средней тяжести получил резервист Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), состоявший в отряде территориальной самообороны. Пострадавшего госпитализировали.

Кроме того, был тяжело ранен местный житель. Его также доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по группе вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на территории бывшей школы в Газе.

29 августа Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел стран сообщества ввести санкции против двух израильских министров.

Ранее премьер Израиля потребовал усилить охрану своего сына.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами