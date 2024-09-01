Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали распылять с помощью дронов непонятный газ над территорией Курской области. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По его словам, «какой-то непонятный» газ сбрасывают с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Баба-яга».

Алаудинов добавил, что украинская сторона продолжала 1 сентября безрезультативные попытки продвинуться в регионе.

До этого Алаудинов рассказал, как командир взвода спас 18 бойцов в Суджанском районе Курской области при нападении на регион Вооруженных сил Украины (ВСУ). В городе они укрылись в доме, когда их начали закидывать гранатами. Командир взвода приказал остальным уходить и прикрывал их около 10 минут. Сам он, предположительно, не спасся.

Также Алаудинов заявил, что российские бойцы нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении.

Накануне в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 16 населенных пунктах Курской области.

Ранее в силовых структурах заявили о расправах ВСУ над жителями Курской области.