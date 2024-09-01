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Алаудинов рассказал о подарке «Ахмату» от Ахтырского монастыря

Командир «Ахмата» рассказал о подаренном Ахтырским монастырем сервизе

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Станислав Красильников/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал в своем Telegram-канале историю о том, как бойцам отряда подарили чайный сервиз от Ахтырского женского монастыря.

По словам военного, приглашение посетить монастырь в Волгоградской области он получил от его игуменьи, матушки Серафимы. При встрече она рассказала, что каждый день молится за бойцов «Ахмата» и лично за Алаудинова.

«Также матушка передала замечательный чайный сервиз с благословением, чтобы я мог пить из него и чувствовать духовную поддержку в каждом глотке», — рассказал командир спецназа.

Он пожелал матушке Серафиме долгих лет жизни и назвал ее действия залогом силы и единства россиян.

До этого Алаудинов рассказал, как командир взвода спас 18 бойцов в Суджанском районе Курской области при нападении на регион Вооруженных сил Украины (ВСУ). В городе они укрылись в доме, когда их начали закидывать гранатами. Командир взвода приказал остальным уходить и прикрывал их около 10 минут. Сам он, предположительно, не спасся.

Ранее Алаудинов заявил о серьезном поражении ВСУ в Курской области.

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