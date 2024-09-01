В Норвегии назвали действие, которое приблизило конфликт НАТО и России

Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что НАТО приблизило полномасштабный конфликт с Россией поддержкой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) эксперта.

По его словам, заявления о поддержке являются нарушением неформальных правил прокси-войны.

Он добавил, что заявления о моральной праведности только ослепляют западные государства и не позволяют увидеть катастрофу, которую они на себя навлекают.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.

Накануне в МЧС России заявили, что более 1400 человек покинули районы пограничья Курской области за минувшую неделю.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ.