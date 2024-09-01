Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО поразили украинский БПЛА над Белгородской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – отметили в военном ведомстве, добавив, что инцидент произошел 1 сентября около 18:15 мск.

1 сентября глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные нанесли удар по Белгородской области. В результате работы ПВО было сбито несколько воздушных целей. Гладков подчеркнул, что медицинские бригады скорой помощи доставляют пострадавших в ходе обстрела жителей в медицинские учреждения Белгорода.

В свою очередь пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирных домов, а также балкон в одном из жилых помещений. Среди прочего пожарные специалисты провели тушение сухой травы в трех местах.

Ранее ВСУ пытались атаковать беспилотниками Москву.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами