Средства ПВО поразили украинский БПЛА над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – отметили в военном ведомстве, добавив, что инцидент произошел 1 сентября около 18:15 мск.

1 сентября глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные нанесли удар по Белгородской области. В результате работы ПВО было сбито несколько воздушных целей. Гладков подчеркнул, что медицинские бригады скорой помощи доставляют пострадавших в ходе обстрела жителей в медицинские учреждения Белгорода.

В свою очередь пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирных домов, а также балкон в одном из жилых помещений. Среди прочего пожарные специалисты провели тушение сухой травы в трех местах.

Ранее ВСУ пытались атаковать беспилотниками Москву.