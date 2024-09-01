Telegram-канал «Военная хроника» утверждает, что целью массированных атак «Искандерами» в Харькове были не только расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и 3-я штурмовая бригада («Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)).

В публикации подчеркивается, что удары наносились также по наемникам и бригадам украинских войск, а также командному составу.

Канал утверждает, что девять ударов «Искандерами» были направлены против 3-й штурмовой бригады и других формирований ВСУ.

Ранее стало известно, что один из энергетических объектов в Харькове попал под обстрел.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удары по району аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ), который расположен у города Кривого Рога.

Лебедев обратил внимание, что на расположенную у аэродрома железнодорожную станцию регулярно прибывают составы с грузами. На территории самой воздушной гавани находятся подземные склады и действующий командный пункт, которые активно используются украинскими военными.

Ранее российские бойцы уничтожили реактивную систему HIMARS в Сумской области.