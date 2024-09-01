Российский эксперт высказался о запасах беспилотников у ВСУ

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеется в распоряжении достаточное количество беспилотников за счет поставок из-за рубежа. Его слова приводит «Лента.ру».

«Есть международная организация по поставке беспилотников Украине, в нее входит 15 государств.», — напомнил эксперт

По его словам, члены коалиции беспилотников хотят поставить Киеву до февраля следующего года миллион различных беспилотников.

«Сейчас это единственное, чем они могут где-то как-то приостанавливать наше наступление. Миллион — это очень много», — заявил Дандыкин.

В ночь на 1 сентября дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над 15 российскими регионами. По данным Минобороны, ВСУ предприняли попытку совершить атаку на объекты в России, применив БПЛА самолетного типа.

Один из сбитых украинский беспилотник упал и повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.

Ранее в Госдуме оценили масштабную атаку беспилотников по территории России.