Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар с последующим мощным взрывом был нанесен в Харькове по складу со снарядами, а также по Дворцу Спорта, где базировались Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на заводе ЖБК-5 был поражен склад со снарядами, произошел мощный взрыв, а детонация продолжалась около часа.

До этого Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удары по району аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ), который расположен у города Кривого Рога.

Также координатор подполья обратил внимание, что на расположенную у аэродрома железнодорожную станцию регулярно прибывают составы с грузами. При этом на территории самой воздушной гавани находятся подземный склады и действующий командный пункт, которые активно используются украинскими военными.

29 августа Лебедев сообщил об ударе по Ильичевскому порту в городе Одессе. Он подчеркнул, что снаряд попал в здание, в котором находились иностранные наемники. По информации подполья, в их обязанности входило распределение передаваемой западными странами техники по подразделениям ВСУ.

Ранее российские бойцы уничтожили реактивную систему HIMARS в Сумской области.