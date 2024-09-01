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Военный эксперт заявил о создании котла для украинской армии в ЛНР

Марочко: с освобождением Выемки началось создание котла для ВСУ на западе ЛНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие, освободив населенный пункт Выемка в Донецкой народной республике (ДНР), начали формировать «котел» для украинских войск, сосредоточенных на западе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Если говорить военным языком, мы создаём реальный огневой мешок для всей украинской группировки, которая расположена на западе Луганской Народной Республики», – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что освобождение Выемки значительно ухудшает ситуацию для украинских боевиков в кременской и лисичанской агломерациях.

Марочко также добавил, что освобождение данного населённого пункта свидетельствует о серьёзных проблемах на фронте для украинских войск на различных участках.

1 сентября российские военные вынудили бойцов ВСУ оставить населенный пункт Выемка в ДНР, тем самым взяв его под свой контроль. В Минобороны рассказали, что боевую задачу выполнили подразделения «Южной» группировки войск. Они же нанесли поражение украинским формированиям у населенных пунктов Часов Яр, Антоновка, Острое, Ступочки и Зализнянское.

Ранее украинских солдат предупредили о риске окружения в Красногоровке.

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