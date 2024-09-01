Появились кадры с флагом бригады ВС РФ в селе Долиновка в ДНР

Вооруженные силы России взяли село Долиновка в Донецкой народной республике (ДНР) и подошли с фланга к населенному пункту Украинск. Кадры с флагом 114-й бригады российских войск в Долиновке опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Андрей Руденко.

«Враг упорно не отдавал этот небольшой населенный пункт, но грамотные действия 114-й бригады заставили противника бежать», — рассказал репортер.

По словам Руденко, за два года участия в СВО военнослужащие бригады взяли порядка 40 населенных пунктов на Украине.

31 августа Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Птичье в ДНР. Также российские военные поразили формирования четырех механизированных и пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Калиново, Дзержинска, Гродовки, Димитрова, Леонидовки, Михайловки, Николаевки и Селидово в этом регионе.

Ранее стало известно, что российские бойцы уничтожили РСЗО Vampire в Харьковской области.