В Сумах произошла серия взрывов

Серия взрывов произошла в украинском городе Сумы на северо-востоке страны. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

По данным издания, информация о взрывах поступила в 15:27 1 сентября. Первоначально сообщалось о двух взрывах, однако вскоре произошли еще несколько прилетов.

Официальные представители не дали никаких комментариев по этому поводу, говорится в сообщении.

Сегодня также сообщалось, что на территории Харькова на востоке Украины прозвучало как минимум десять взрывов. Они прогремели в городе с 13:00 до 13:14. В 13:18 местные жители сообщили о еще одной серии взрывов, предположительно, на окраинах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине пообещали ответ России за удары по критической инфраструктуре.