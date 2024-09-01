ВС России уничтожили танк ВСУ на выезде из Часова Яра в ДНР

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, которая действует в составе российской группировки войск «Юг», успешно уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости командир подразделения.

По данным источника, танк организовал попытку контратаковать Вооруженные силы (ВС) РФ на окраине Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

«Рано утром в ходе воздушной разведки был замечен украинский танк, который выезжал из Часова Яра», — говорится в сообщении.

Командир подразделения отметил, что уничтожение техники было произведено примерно в 06:25 с помощью FPV-дронов. Через некоторое время после попадания в цель боеприпаса произошла детонация боекомплекта. В результате танк полностью сгорел.

Незадолго до этого российские военнослужащие уничтожили артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом в приграничном районе Курской области. Нанесенный удар был подтвержден средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее в Госдуме оценили масштабную атаку беспилотников по территории России.