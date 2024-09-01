Авиация ВС РФ нанесла поражение ВСУ в 17 населенных пунктах Курской области

Министерство обороны России сообщило, что авиация ВС РФ нанесла поражение Вооруженным силам Украины в 17 населенных пунктах Курской области.

Также удары были нанесены по резервам 11 бригад ВСУ в десяти населенных пунктах Сумской области, включая Сумы.

Кроме того, министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки «Север» отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении. Атаки были отражены в районе Коренево и Александровки. Также в течение суток были сорваны три попытки атак в направлении Нижней Паровой и Погребки. Кроме того, Минобороны сообщило, что за сутки ВСУ потеряли до 360 военных на Курском направлении.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли ощутимые потери на участке спецназа «Ахмат» в Курской области.

Ранее в Госдуме оценили масштабную атаку беспилотников по территории России.