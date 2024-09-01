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В ДНР уничтожили здание СБУ с личным составом ВСУ

ТАСС: в Красном Лимане в бывшем здании СБУ уничтожена группа украинских военных

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Российская артиллерия уничтожила группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в бывшем здании Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что вместе с личным составом под удар попала и военная техника ВСУ.

1 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российская авиация ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в Сумской области. В ведомстве уточнили, что удары нанесли в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Лука, Ободы, Орловка, Свесса, Перше Травня, Сумы и Юнаковка.

В этот же день МО РФ сообщило, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля в зоне специальной военной операции (СВО). Отмечается, что были поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области, а также скопления ВСУ в 133 районах.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удары по району аэродрома Вооруженных сил Украины, который расположен у города Кривого Рога.

Ранее украинские военные назвали виновных в неудачах на поле боя.

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Операция на Украине
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