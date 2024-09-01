Британский доктор рассказал, что военные на Украине заражаются супербактериями

Западные врачи находят устойчивые к антибиотикам бактерии в организмах раненных на Украине военных. Об этом пишет газета Times со ссылкой на инфекциониста-консультанта из Лондона Люка Мура.

По словам доктора, заражение бактериями, которые наиболее трудно поддаются лечению, почти всегда происходит в медицинских учреждениях, а не в траншее на фронте.

Согласно материалу Times, медики из лондонской больницы Святого Георгия нашли устойчивые к антибиотикам бактерии в поврежденной ноге военного, которого привезли в Британию на лечение. Уточняется, что для обработки раны применялись разные препараты, включая колистин, однако конечность все равное пришлось ампутировать.

До этого австралийские ученые из Мельбурнского университета назвали одну из причин роста числа устойчивых к лекарствам бактерий, которые могут быть опасны для человека. По словам специалистов, к этому приводит научная деятельность их коллег. Ученые предупредили, что растущая устойчивость бактерий к противомикробным препаратам приближает новую пандемию, а также грозит сделать невозможными такие рутинные процедуры, как замена тазобедренного сустава, кесарево сечение, операции по удалению опухолей и химиотерапию из-за опасности для жизни.

Ранее исследователи выяснили, что живущие в городах птицы могут активно распространять супербактерии.