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В Италии обвинили праздники в задержке поставок ЗРК Украине

Министр обороны Италии заявил о задержке поставок ЗРК Киеву на фоне праздников

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Global Look Press

Причиной задержек поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Украине из Италии стали праздники. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает РИА Новости.

«Я ругаюcь с итальянскими компаниями, потому что мне нужно доставить на Украину комплекс ПВО Samp-T», — заявил он.

Крозетто в ходе форума по международной безопасности Globsec в Праге отметил, что итальянская компания, которая должна комплекс ПВО в порядок, в августе закрылась на праздники.

Министр среди прочего указал на слабый темп рост производства оборонной промышленности страны. Глава итальянского оборонного ведомства подчеркнул, что российские, а также иранские и китайские компании этой сферы работают «семь дней в неделю, 365 дней в году и 24 часа в сутки». В свою очередь «итальянская компания оборонки не работает в субботу и воскресенье, не работает вечером».

Россия, по словам главы итальянского оборонного ведомства, может за день переделать автозавод в фабрику вооружений, тогда как Италия не может изменить одну компанию, чтобы начать производить оружие быстрее.

До этого Вашингтон дал понять Киеву, что больше не собираются поставлять на вооружение украинской армии большие партии ракет ATACMS. Причина тому — ограниченное число ракет на американских складах, а также сложность их производства.

Ранее в России заявили о готовности предъявить обвинение производителям западного оружия для ВСУ.

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