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Песков рассказал об ответе РФ на атаку Украины на Курскую область

Песков: ответ РФ на атаку украинских войск на Курскую область уже начался

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Евгений Биятов/РИА Новости

РФ уже начала отвечать на атаку Украины на Курскую область, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он сделал соответствующее заявление в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, запись которого появилась в Telegram-канале последнего.

Во время беседы корреспондент обратил внимание, что глава государства Владимир Путин пообещал украинским властям достойный ответ на операцию в российском регионе. На этом фоне Зарубин поинтересовался у Пескова, когда станет понятно, как именно руководство страны намерено отреагировать на нападение.

«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие?» — сказал пресс-секретарь Кремля.

Как он отметил, сейчас Вооруженные силы РФ предпринимают решительные шаги на поле боя. По словам Пескова, у него нет сомнений, что усилия по отражению атаки украинских войск будут продолжены.

31 августа пресс-секретарь Кремля рассказал, что Путин на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе днем и ночью получает доклады от военных. Песков назвал данный процесс «ипостасью верховного главнокомандующего».

Ранее российский генерал оценил положение дел на Курском направлении.

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