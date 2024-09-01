Ситуация на основных направлениях ударов российской армии является сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«На направлении главного удара <...> ситуация сложная», — написал он. Сырский признал, что российские войска «имеют преимущество в количестве вооружения и людей».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ВСУ сложилась крайне непростая обстановка на четырех направлениях фронта на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) и в Харьковской области.

Также президент Украины отметил, что крайне непростая ситуация складывается для ВСУ на Краматорском, Торецком (Дзержинском) и Купянском направлениях.

Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) до этого заявил, что на Покровском направлении сложилась критическая ситуация для украинской армии. Об этом на Украине говорят не уже не впервые. Более того, недавно то, что обстановка в районе ухудшается, признал и сам Зеленский. О том, что в настоящее время происходит под Покровском и почему ВСУ теряют позиции — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыл планы Зеленского сдать Донбасс.