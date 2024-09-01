Опубликовано видео уничтожения огромной колонны ВСУ

Опубликовано видео уничтожения колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадры доступны в Telegram-канале «НгП Разведка».

Отмечается, что 31 августа около 20:00 колонна, растянувшаяся на 600 метров, была разбита массированными ударами на марше в пяти километрах южнее населенного пункта Верхняя Сыроватка. По предварительным данным, ВСУ потеряли свыше 20 единиц техники и до роты личного состава.

1 сентября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные поразили расположение ВСУ, место запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также колонну с боеприпасами и личным составом в районе города Сумы.

Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Сумы. До этого пресс-служба военной администрации Сумской области заявила о повреждении объекта промышленной инфраструктуры на территории региона. Сначала в строении произошел взрыв, после чего одно из его помещений охватил огонь.

Ранее в Сумской области уничтожили склад ВСУ.