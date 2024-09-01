Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео уничтожения огромной колонны ВСУ

В Сумской области российские военные уничтожили колонну ВСУ

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Опубликовано видео уничтожения колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадры доступны в Telegram-канале «НгП Разведка».

Отмечается, что 31 августа около 20:00 колонна, растянувшаяся на 600 метров, была разбита массированными ударами на марше в пяти километрах южнее населенного пункта Верхняя Сыроватка. По предварительным данным, ВСУ потеряли свыше 20 единиц техники и до роты личного состава.

1 сентября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные поразили расположение ВСУ, место запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также колонну с боеприпасами и личным составом в районе города Сумы.

Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Сумы. До этого пресс-служба военной администрации Сумской области заявила о повреждении объекта промышленной инфраструктуры на территории региона. Сначала в строении произошел взрыв, после чего одно из его помещений охватил огонь.

Ранее в Сумской области уничтожили склад ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами