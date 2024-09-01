В ночь на 1 сентября в Орловской области сбили беспилотник

В ночь на 1 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Орловскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, пострадавших и повреждений не зафиксировали. Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

В Минобороны сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над 15 российскими регионами.

Над Курской областью сбиты 46 БПЛА, над Брянской — 34, над Воронежской — 28. Еще 14 беспилотников перехвачены и уничтожены над Белгородской областью, восемь — над Рязанской, пять — над Калужской, четыре — над Липецкой, а также три — над Тульской.

По два беспилотника уничтожены над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному — над Орловской, Тверской и Ивановской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о повреждении техпомещения МНПЗ из-за падения сбитого дрона.