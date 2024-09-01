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В Тамбовской области сбили украинские беспилотники

Губернатор Егоров: в Тамбовской области силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

В ночь на 1 сентября в Тамбовской области зафиксировали прилет двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров.

Он отметил, что в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) оба беспилотника сбили. Разрушений и пострадавших нет. Егоров заключил, что ситуация находится под контролем.

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над 15 российскими регионами. По данным Минобороны, Украина предприняла попытку совершить террористическую атаку на объекты в России, применив дроны самолетного типа.

Над Курской областью сбиты 46 БПЛА, над Брянской — 34, над Воронежской — 28. Еще 14 беспилотников перехвачены и уничтожены над Белгородской областью, восемь — над Рязанской, пять — над Калужской, четыре — над Липецкой, а также три — над Тульской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о повреждении техпомещения МНПЗ из-за падения сбитого дрона

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Атаки БПЛА на Россию
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