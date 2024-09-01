Российские военные поразили расположение Вооруженных сил Украины (ВСУ), место запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также колонну с боеприпасами и личным составом в районе города Сумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева.

«Прилетело по свежему расположению свежеприбывших бандеровцев в Сумы. Взрыв был в направлении лыжной базы «Динамо», — заявил он.

Второй прилет, по его словам, был в 23.15 (совпадает с мск) в направлении аэропорта «Сумы». С аэропорта запускаются беспилотники с реактивными двигателями и дроны другого ударного типа, добавил подпольщик.

«Был нанесен шикарный удар по колонне с техникой, в том числе перевозящей личный состав и боекомплект. Техника двигалась к границе с Курской областью», — заключил собеседник агентства.

Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Сумы. До этого пресс-служба военной администрации Сумской области заявила о повреждении объекта промышленной инфраструктуры на территории региона. Сначала в строении произошел взрыв, после чего одно из его помещений охватил огонь.

Также 31 августа в министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона украинских войск в районе населенного пункта Чернетчина в Сумской области.

Ранее в Сумской области уничтожили склад ВСУ.