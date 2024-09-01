Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский дрон сбили на подлете к Ярославлю

Губернатор Евраев: под Ярославлем сбили беспилотник ВСУ

close
Inna Varenytsia/REUTERS

На подлете к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. На месте его падения разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Он предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении глава региона призвал отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщил о местонахождении фрагментов по телефону 112.

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над 15 российскими регионами. По данным Минобороны, Украина предприняла попытку совершить террористическую атаку на объекты в России, применив дроны самолетного типа.

Над Курской областью сбиты 46 БПЛА, над Брянской — 34, над Воронежской — 28. Еще 14 беспилотников перехвачены и уничтожены над Белгородской областью, восемь — над Рязанской, пять — над Калужской, четыре — над Липецкой, а также три — над Тульской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Зеленский оценил российский БПЛА «Орлан».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами