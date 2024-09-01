Украинский дрон сбили на подлете к Ярославлю

На подлете к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. На месте его падения разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Он предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении глава региона призвал отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщил о местонахождении фрагментов по телефону 112.

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над 15 российскими регионами. По данным Минобороны, Украина предприняла попытку совершить террористическую атаку на объекты в России, применив дроны самолетного типа.

Над Курской областью сбиты 46 БПЛА, над Брянской — 34, над Воронежской — 28. Еще 14 беспилотников перехвачены и уничтожены над Белгородской областью, восемь — над Рязанской, пять — над Калужской, четыре — над Липецкой, а также три — над Тульской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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