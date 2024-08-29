Россия идентифицировала более 4 тыс. наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, российские спецподразделения скрупулезно собирают данные об украинских наемниках. При этом по ряду из них завершены заочные расследования.

Он добавил, что любые бойцы, будь они солдатами ВСУ, националистами, радикалами или иностранными наемниками, должны нести ответственность за свои преступления. Посол отметил, что таким людям в какое-то время «придется постоянно оглядываться».

Мирошник отмечал, что информация о преступлениях наемников будет известна во многих странах мира. Помимо них, обнародуют данные о ЧВК, которые выполняют функцию рекрутинговых центров для ВСУ.

Посол добавил, что иностранные наемники — чаще психопаты, которые презрели нормы и принципы международного гуманитарного права. Такие люди склонны к насилию, кровопролитию, издевательствам над мирными людьми и мародерству, предупредил дипломат.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.