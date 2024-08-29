Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия установила личности более 4 тыс. наемников ВСУ

Посол МИД Мирошник: Россия идентифицировала более 4 тыс. наемников ВСУ

close
100%
Reuters

Россия идентифицировала более 4 тыс. наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, российские спецподразделения скрупулезно собирают данные об украинских наемниках. При этом по ряду из них завершены заочные расследования.

Он добавил, что любые бойцы, будь они солдатами ВСУ, националистами, радикалами или иностранными наемниками, должны нести ответственность за свои преступления. Посол отметил, что таким людям в какое-то время «придется постоянно оглядываться».

Мирошник отмечал, что информация о преступлениях наемников будет известна во многих странах мира. Помимо них, обнародуют данные о ЧВК, которые выполняют функцию рекрутинговых центров для ВСУ.

Посол добавил, что иностранные наемники — чаще психопаты, которые презрели нормы и принципы международного гуманитарного права. Такие люди склонны к насилию, кровопролитию, издевательствам над мирными людьми и мародерству, предупредил дипломат.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами